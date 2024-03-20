الأبيض: الوزارة لن تتهاون مع أي مستشفى يستغل المرضى بطلب فروقات مالية غير قانونية

عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض اجتماعا موسعا مع مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة في مدينة طرابلس التي توجه إليها صباحا، وذلك لشرح الآلية التي سيتم اتباعها لتطبيق التعرفات الجديدة للوزارة والتي تتضمن زيادات كبيرة على التغطية الصحية لمرضى الوزارة إبتداء من شهر نيسان المقبل.



ووصف الأبيض التعرفات الجديدة بأنها "نقلة نوعية"، لافتا إلى أن "تغطية بعض العمليات والخدمات ستصبح أعلى مما كانت عليه قبل الأزمة المالية".



وقال: "إن كل الجهد الذي تمّ بذله في الفترة الماضية لتحقيق الزيادات على التغطية الصحية هدف إلى تحقيق أمر أساسي هو التخفيف عن كاهل المريض، ولذلك لن تتهاون الوزارة مع أي مستشفى يستغل المرضى بطلب فروقات مالية غير قانونية، مما سيعرّضه لأقسى التدابير".



مستشفى المنية



وكان الأبيض افتتح قسم الخدّج وحديثي الولادة في مستشفى المنية الحكومي، حيث كان في استقباله النائب أحمد الخير ومديرة المستشفى ديما جمّال ورئيس مجلس الإدارة علاء زريقة وممثلة جمعية "العزم والسعادة" بارعة حمد ورؤساء بلديات المنية الإدارية وأعضاء الطاقم الطبي للمستشفى.



وأعلن وزير الصحة أن "قسما جديدا آخر لغسيل الكلى سيفتتح قريبا في المستشفى"، مؤكدا أن "دعم المستشفيات الحكومية التي أبلت بلاء ممتازا في كل الظروف الصحية الصعبة التي شهدها لبنان، يشكل حجر زاوية في الاستراتيجية الوطنية للصحة التي أطلقتها الوزارة في كانون الثاني 2023".



وأمل أن "يسهم التمويل الناتج عن رفع التعرفات في تمكين مجالس الإدارة في المستشفيات الحكومية من إعطاء العاملين حقوقهم"، مشددا على "أهمية العنصر البشري في تطوير خدمات المستشفيات، إذ إن المستشفى حتى ولو كان مجهزا بأفضل المعدات لا يمكن أن يقوم بأي دور من دون الكادر الملتزم والمنتمي، طبيا وتمريضيا ووظيفيا".