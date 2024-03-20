وفد من كلية الهندسة والعمارة في جامعة القديس يوسف شارك في فعاليات "Expo Qatar 2023"

لبَى وفد من كلية الهندسة والعمارة في جامعة القديس يوسف دعوة السفارة اللبنانية في قطر للمشاركة في فعاليات "Expo Qatar 2023" بمشاريع ذات صلة بموضوع المعرض وهو "صحراء خضراء، بيئة أفضل".



وعرضت رئيسة قسم الهندسة الكيميائية والبتروكيماوية الدكتورة جيهان الرحباني، ومدير معهد الهندسة الزراعية الدكتور وديع سكاف مشروعهما المبتكر حول تطويرالسماد الذكي البطيء الإطلاق، في الجناح اللبناني بحضور مهندسين زراعيين وأصحاب شركات اسمدة ومخصبات زراعية من مختلف الجنسيات وقد أبدوا اهتماما كبيرا بالمشروع.



وكان لرابطة قدامى جامعة القديس يوسف في قطر حضور لافت ومميز على صعيد التحضير والتنظيم لهذا الحدث.



كما قام الوفد في اليوم التالي برفقة مسؤول رابطة الخريجي الجامعة اليسوعية في قطر المهندس مايكل كلاس بزيارة سعادة السفيرة فرح بري شاكرين دعم السفارة البنانية في قطر لانجاح هذا الحدث الحضاري و العلمي.

وأعربت السفيرة بِرّي عن تقديرها للجهود التي تبذلها الجامعة لخدمة العلم والناشئة من لبنانيين وعرب.