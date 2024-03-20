مصدر لـ"أ.ف.ب": الافراج عن تاجر مخدرات فرنسي بسند إقامة بعد توقيفه في مطار بيروت

أفرجت السلطات اللبنانية عن تاجر المخدرات الفرنسي عبد الكريم طويل بعد ثلاثة أيام من توقيفه في مطار بيروت بناء على نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول في قضية تهريب شحنات من الكوكايين، على ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.



وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن لبنان أفرج عن طويل "بسند إقامة وحُدد مكان إقامته وصودر جواز سفره ومُنع من السفر".



وأضاف: "طلبت السلطات اللبنانية ملف استرداده من السلطات الفرنسية"، على أن يُسلّم طويل إلى فرنسا لاحقا.



وأوقفت السلطات اللبنانية طويل لدى وصوله إلى مطار بيروت الأحد بناء على نشرة حمراء صادرة بحقه من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، بحسب المصدر نفسه.



وكان طويل يحمل جواز سفر جزائريًا حين أوقف في بيروت، حسبما أفادت مجلة "لوبس" الفرنسية.



وأوضح المصدر القضائي لفرانس برس أن طويل "متروك تحت الرقابة القضائية" لأن بيروت لا يمكنها أن "تتركه محتجزًا لديها إذ إن طلبات الاسترداد قد تستغرق أشهرًا ولا يمكن للقضاء اللبناني أن يحجز بذلك حريته".