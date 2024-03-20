باسيل استقبل السفير الفرنسي... وهذا ما جرى بحثه

استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في منزله، السفير الفرنسي هرفي ماغرو، يرافقه المستشار السياسي رومان كلفاري، بحضور النائبة ندى بستاني ومنسق العلاقات الدبلوماسية بشير حداد.



وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لـ"التيار الوطني الحر" بأن "الطرفين بحثا في مجمل مواضيع الساعة، وكانت وجهات النظر متطابقة على عدد كبير من النقاط".



واستبقى باسيل السفير الفرنسي إلى مائدة الغداء.