سكاف بعد لقائه الراعي: أودعته مبادرة جديدة للوصول الى انتخاب رئيس سريعا

سكاف: على الوساطات أن تكون سرية خصوصا مع بدء طرح أسماء

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء اليوم، في الصرح البطريركي، في بكركي، النائب غسان سكاف وعرض معه الأوضاع الراهنة.



وبعد اللقاء، أشار سكاف إلى أن ما يجري في لبنان هو عملية تنقيب عن رئيس للجمهورية. وقال: "في هذا الإطار، أودعت صاحب الغبطة مبادرة جديدة من أجل الوصول الى انتخاب رئيس في أسرع وقت".



أشار الى أنه "لا يوجد أي دستور يلحظ غياب لرئيس الجمهورية".



ورأى أن "على الوساطات أن تكون سرية، خصوصا مع بدء طرح أسماء، ما يستوجب ضرورة السرية".



واعتبر أن حصول هدنة في غزة سيبرد جبهة الجنوب، الأمر الذي سيشعل ملف الرئاسة، قائلا: "على الجميع أن يكونوا حاضرين للتوافق أقله على الصعيد الداخلي".