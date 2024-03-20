وفيق صفا في الإمارات... وهذا ما كشفته مصادر مقربة من "حزب الله" لـ"رويترز"

أفادت أربعة مصادر مقربة من "حزب الله" لـ"رويترز" بأن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا قام بزيارة تاريخية إلى الإمارات لتسهيل إطلاق أكثر من عشرة مواطنين لبنانيين محتجزين هناك.



وقال محللون إن الزيارة التي جاءت بناء على دعوة من الإمارات قد تشير إلى تحول كبير عن العداء الذي ميز العلاقات منذ فترة طويلة بين "حزب الله" والإمارات الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة.



ولم يصدر رد بعد من وزارة الخارجية الإماراتية على طلبات "رويترز" للتعليق.



ووصف أحد المصادر، الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته، زيارة وفيق صفا بأنها "صفحة جديدة" في العلاقات بين الإمارات وحزب الله.



وقالت المصادر الأربعة المطلعة على تفكير حزب الله إن الإمارات أجرت اتصالات مع حزب الله برسالة مفادها أنهم يسعون إلى الإفراج عن المحتجزين اللبنانيين الذين يقضي عدد منهم عقوبة السجن المؤبد.



وذكرت المصادر أن المحتجزين أُلقي القبض عليهم بتهم منها تقديم الدعم والتمويل إلى "حزب الله". ووصفت المصادر التهم بأنها ذات دوافع سياسية.



وكشفت المصادر الأربعة أن المحتجزين سيُفرج عنهم خلال الأيام المقبلة وسيرافقون صفا في رحلة العودة إلى لبنان.



وقال مصدران إن الإمارات طلبت من الرئيس السوري بشار الأسد حليف "حزب الله" إيصال الرسالة قبل اندلاع حرب غزة التي يتبادل "حزب الله" وإسرائيل خلالها إطلاق النار عبر الحدود.



ولم ترد وزارة الإعلام السورية بعد على طلب من "رويترز" للتعليق.



وذكر مصدر أن الزيارة تشير إلى جهود تخفيف "بعض التوترات الإقليمية"، من دون الخوض في تفاصيل.