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هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن زيارة وفيق صفا لدولة الإمارات
أخبار لبنان
2024-03-20 | 13:47
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هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن زيارة وفيق صفا لدولة الإمارات
أفادت معلومات للـLBCI بأن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا الموجود منذ يوم الأثنين في دولة الإمارات يفترض أن يكون قد التقى اليوم مسؤولين إماراتيين من أجل معالجة مسألة الموقوفين اللبنانيين هناك على أن يعود لاحقا إلى بيروت.
ولفتت المعلومات إلى أن تحرك صفا الذي أتى بعد جهود إستمرت أشهرا يفترض أن يسفر عن نتيجة قد تكون فورية أي أن يصطحب الموقوفين معه، أو قد تجري هذه العملية على مراحل وفق برنامج يتم الاتفاق عليه مع الجانب الإماراتي.
وقالت المعلومات إن صفا كان يفترض أن يعود اليوم مع الموقوفين أو مع عدد منهم لا سيما بعد أن يكونوا قد أنهوا الإجراءات الإدارية المتعلقة بهم وبأفراد عائلاتهم إذا كانوا لا يزالون هناك.
أخبار لبنان
حزب الله
وفيق صفا
الإمارات
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