نديم الجميل: سأستمر ومرافقيَّ وحراس منازلنا بحمل السلاح واستعماله من دون تراخيص

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نديم الجميل: سأستمر ومرافقيَّ وحراس منازلنا بحمل السلاح واستعماله من دون تراخيص
أخبار لبنان
2024-03-21 | 06:17
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نديم الجميل: سأستمر ومرافقيَّ وحراس منازلنا بحمل السلاح واستعماله من دون تراخيص
نديم الجميل: الدولة بكل أجهزتها العسكرية والمدنية تحت إمرة حزب الله وسلاحه
أصدر النائب نديم الجميل بيانا، قال فيه: "بعدما كنت قد تقدمت بطلب تجديد ١٥ رخصة حمل السلاح للمرافقين والحرس المولجين بحمايتي وحماية منازلنا من وزارة الدفاع مباشرة بعد انتهاء مدة تمديد التراخيص أي بـ1– 2- 2024، وبعد مراجعات عدة مع الجهات المختصة في مكتب وزير الدفاع ولكن من دون جدوى، قررت بتاريخ 20-3-2024 سحب طلب تجديد التراخيص لانني لن استجدي أحدًا لحمايتنا".
وأضاف: "سأستمر ومرافقيَّ وحراس منازلنا بحمل السلاح واستعماله من دون تراخيص، لأنه يبدو أن المسؤولين منشغلون بتأمين الرخص والسلاح والصواريخ والأعتدة للميليشيات من دون أن يخالفوا لهم أمرًا".
وأشار الى أن هذه الحادثة من أحداث كثيرة تؤكد أن الدولة بكل أجهزتها العسكرية والمدنية تحت إمرة حزب الله وسلاحه.
وقال: "لن نركع ولن نرضخ وسنقاوم من أجل الحفاظ على أمننا، وحريتنا وكرامتنا".
أخبار لبنان
نديم الجميل
السلاح
تراخيص
ميليشيات
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