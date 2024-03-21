البيسري: لبنان في قلب منطقة تشهد تحولات متسارعة وعلينا عدم تضييع المزيد من الفرص لبناء وفاقنا الداخلي

رأى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري أن لبنان في قلب منطقة تشهد تحولات متسارعة، قائلا: "علينا عدم تضييع المزيد من الفرص لبناء وفاقنا الداخلي، وكل يوم يمضي من دون التوافق وتحصين البنيان اللبناني عبر انجاز الإستحقاقات الدستورية هو خسارة للبنان ويزيد من الخطر الذي يحيط به".



كلام البيسري جاء خلال اقامته حفل الإفطار السنوي الذي حضره كبار الضباط مع عائلاتهم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وحلول الأعياد المجيدة وعيد الأم.



وشدد البيسري على أهمية انتظام عمل المؤسسات الدستورية ممّا يسهل إيجاد الحلول لكل القضايا الشائكة وفي مقدمها النزوح السوري، معتبرا ألا حلول نهائية لكل الملفات من دون ارادة وطنية مجتمعة تمتّن الموقف اللبناني.



أمّا على مستوى المديرية العامة للأمن العام، فقال: "إننا ملتزمون حماية هذه المؤسسة العريقة، التي هي جزء أساسي من مؤسسات الدولة، في وجه حملات التشويه والتجنّي والافتراء والتهويل التي تتعرض لها. وسنبقى نتحمل المسؤولية انطلاقاً من صلاحياتنا، وبموجب القانون والأنظمة المرعية الإجراء، وسنكمل طريقنا، ولن نتطلع الى الوراء أو نحيد عن هذا النهج".