دريان: نؤمن بحتمية الحوار بين جميع مكونات الوطن لانتخاب رئيس ولتحصين وحدتنا الداخلية

رأى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن "شهر رمضان يطل علينا هذا العام، ووطننا يعاني أزمات كثيرة، ما يحتم علينا تعزيز الألفة والمحبة والتضامن، وحشد كل الطاقات والجهود والإرادات الطيبة وما أكثرها، للتبصر في شؤون البلاد والعباد لدرء مخاطر هذه الأزمات عن شعبنا وتحصين وحدتنا الوطنية من التصدع".



وأكد المفتي دريان خلال حفل إفطار أقامته جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت برعايته، أن دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، في شهر رمضان وغير شهر رمضان، تعمل على وحدة الصف الإسلامي والوطني، وتوحيد الكلمة، ولم الشمل، تجمع ولا تفرق وتزرع الخير وتنثر ثماره في كل مكان ولا تنحاز إلا للقيم والمبادئ الإسلامية والوطنية.



وقال: "رغم كل الصعاب، فإن مجتمعنا لا يزال متمسكا بهذه المبادئ، لأن المقاصد والجمعيات والمؤسسات الخيرية في كل لبنان، لم تتخل عن دورها المهم في أداء مهامها التعليمية والتربوية والطبية، ليبقى مجتمعنا متماسكا متآلفا متعاونا، فهي صمام الأمان فيه والحصن الحصين للوطن، والركيزة الداعمة للدولة ومؤسساتها".



واعتبر أنه "آن الأوان لتتضافر جهود كل القوى السياسية في بلدنا، وتسير في الطريق الذي يوصل إلى حلول"، قائلا: "لا طريق للحلول المتوازنة، سوى الحوار المقترن بالعمل الصادق الدؤوب، ولا نزال نؤمن مع المخلصين بحتمية الحوار بين جميع مكونات هذا الوطن، أولا لانتخاب رئيس للجمهورية، ولتحصين وحدتنا الداخلية، لتزداد قوة ومنعة، ولتبقى ميثاقية عيشنا المشترك عزيزة متينة، نقية من الشوائب التي تعتريها من حين إلى آخر".



ورأى أن عجز القوى السياسية عن إنجاز الاستحقاق الرئاسي، رغم كل الجهود والمساعي المخلصة ومساعدة الأشقاء والأصدقاء أمر مقلق ومخيف للغاية، فإلى متى الانتظار والأخطار تداهمنا؟ وإذا استمر وطننا بدون رئيس، فهذا نذير ببداية تفكك لبنان وفقدان كيانه" .



وقال: "لبنان أيها الأخوات والإخوة لا يبنى إلا بالتضامن وبالشراكة، وبالحوار والوحدة، وبالتفاهم بين أبنائه، وهذه هي قوة لبنان المعرض دائما لخطر تهديدات وعدوان العدو الصهيوني الإرهابي المجرم اليومي على قرى وبلدات جنوبنا اللبناني الصامد. إنه العدو الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، والذي يشن حرب إبادة ضد إخواننا الفلسطينيين في غزة وسائر فلسطين المحتلة، ويرتكب بحقهم المجازر الإرهابية، ضاربا عرض الحائط بكل التنديدات والقرارات التي تجرمه وتدعوه إلى وقف هذه المجازر والإبادة على أرض فلسطين المغتصبة، التي يمنع أهلها من حق الدفاع عنها وعن أنفسهم في آن. إنه لعمل إجرامي إرهابي بامتياز فاق التصور والخيال في ظل صمت دولي مريب".



وأضاف المفتي دريان: "فلسطين أرض العرب والمسلمين، تضم في رحابها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى أقدم الكنائس في الشرق، وفي ثراها جثامين أنبياء ورسل وصحابة كرام، الذين حرروها من محتليها، وفتحوها بدمائهم الزكية، فهي الأرض التي بارك الله فيها وفي ما حولها ، ليعلم العرب والمسلمين بوحدة المسار. وتحرير بيت المقدس وما حوله، آت آت لا محالة، وهذا لا يكون إلا بوحدة العرب والمسلمين وتضامنهم وجمع كلمتهم".