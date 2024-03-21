جعجع: من يقول إنه من دون حوار لا رئاسة يعني أنه يقول إذا لم تقبلوا بمرشحي فلا رئاسة

شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أنه لا حل لانتخابات رئاسة الجمهورية إلا بالانتخاب، وذلك بعد اجهاض المساعي للتوافق منذ أكثر من سنة وخمسة أشهر.



وقال جعجع في تغريدة عبر منصة إكس: "من يقول إنه من دون حوار لا رئاسة جمهورية، يعني إنه يقول عملياً وعلنا وصراحة: إذا لم تقبلوا بمرشحي فلا رئاسة جمهورية. وهذا أمر غير مقبول ومرفوض تماما"ً.