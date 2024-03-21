جعجع: من يقول إنه من دون حوار لا رئاسة يعني أنه يقول إذا لم تقبلوا بمرشحي فلا رئاسة

فليكن واضحاً لدى الجميع، إن انتخابات رئاسة الجمهورية اسمها انتخابات، ودستوريا هي انتخابات، وعملياً هي انتخابات مع أو من دون تفاهمات مسبقة.
لقد جربنا منذ أكثر من سنة وخمسة أشهر أن نصل إلى تفاهمات مع أكثرية الكتل النيابية من أجل انتخابات ديمقراطية، فتم إجهاض مساعينا بتعطيل الجلسات،…
— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) March 21, 2024
فليكن واضحاً لدى الجميع، إن انتخابات رئاسة الجمهورية اسمها انتخابات، ودستوريا هي انتخابات، وعملياً هي انتخابات مع أو من دون تفاهمات مسبقة.
لقد جربنا منذ أكثر من سنة وخمسة أشهر أن نصل إلى تفاهمات مع أكثرية الكتل النيابية من أجل انتخابات ديمقراطية، فتم إجهاض مساعينا بتعطيل الجلسات،…