معلومات: عودة الحاج وفيق صفا إلى بيروت وتباطؤ في قضية الموقوفين اللبنانيين

تحدّثت معلومات عن عودة الحاج وفيق صفا إلى بيروت بعد زيارة لدولة الإمارات.



ولفتت المصادر إلى تباطؤ في القضية التي تردد أنه زار الإمارات من أجلها وهي البت بمصير موقوفين لبنانيين هناك.