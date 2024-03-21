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ميقاتي استقبل وزير الخارجية والبعريني... بو حبيب: نريد استقلال لبنان وسيادته ولسنا طلاب حرب
أخبار لبنان
2024-03-21 | 09:31
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ميقاتي استقبل وزير الخارجية والبعريني... بو حبيب: نريد استقلال لبنان وسيادته ولسنا طلاب حرب
اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، وبحث معه شؤون وزارته.
وقال بو حبيب بعد الاجتماع: "بحثت مع الرئيس ميقاتي عددا من القضايا المطروحة اللبنانية والاقليمية وتطورات الوضع في الجنوب اضافة الى وضع الاونروا، وموضوع السلام في الشرق الأوسط، وكانت وجهات النظر متطابقة، فنحن نريد استقلال لبنان وسيادته ولسنا طلاب حرب ونريد أن تتوقف الحرب".
كما استقبل رئيس الحكومة النائب وليد البعريني الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا مع الرئيس ميقاتي موضوع التفلت الامني في منطقة الشمال، ان كان في طرابلس او كفرشلان وعكار والمنية، وتمنينا إيلاء هذا الموضوع الاهتمام اللازم للتواصل مع الأجهزة الأمنية المختصة للقيام بواجباتها بعد ان بات الوضع لا يحتمل خصوصا اننا على أبواب أعياد وأوضاع الناس صعبة".
وأضاف: "كما تطرقنا الى اوضاع القطاع العام فهناك حوالى خمسمئة مستخدم وموظف لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثمانية اشهر. وخلال اللقاء تم التواصل مع وزير المالية ووعدنا بحل الموضوع وانصافهم واعطائهم حقوقهم".
وتابع: "نتمنى على الرئيس ميقاتي الصمود في تحمل مسؤولياته بغياب رئيس الجمهورية حتى لو كانت الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال، وذلك من اجل استمرار مؤسسات الدولة. كما نتمنى ان تكون هناك انتخابات رئاسية قريبا، علما ان المبادرات والتحركات تم ارجاؤها الى ما بعد الاعياد لاعادة تفعيل البحث في هذا الملف".
أخبار لبنان
ميقاتي
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