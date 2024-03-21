اجتماع بكركي: الأمور تسير في اتجاه إيجابيّ للتوصل إلى ما يعرف بوثيقة وطنية

أفادت مصادر المشاركين في اجتماع بكركي لأحزاب مسيحية بأن المحادثات دلت على أنّ المجتمعين إتفقوا إلى حد كبير على العديد من المسائل السياسية.



واشارت المصادر إلى أن الأمور تسير في اتجاه إيجابيّ للتوصل إلى ما يعرف بوثيقة وطنية.