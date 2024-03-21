الحلبي كلّف الأشقر بتطبيق الإجراءات بحق مديري المدارس الخاصة المُتخلفة عن سداد مبالغ

كلّف وزير التربية والتعليم عباس الحلبي المدير العام للتربية عماد الأشقر ، بتطبيق الإجراءات التي يتيحها القانون، بحق مديري المدارس الخاصة غير المجانية، التي تخلفت عن سداد المبالغ التي التزمت بها تجاه صندوق التعويضات وصندوق التقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

وكان قد توجه الحلبي إليهم بالدعوة مرات عديدة عبر وسائل الإعلام وفي مناسبات، طالبًا منهم الوفاء بالتزاماتهم التي نص عليها البروتوكول الموقع بين المؤسسات المذكورة ونقابة المعلمين.

وهدف هذا البروتوكول إلى تأمين التمويل لصندوق تقاعد الأساتذة ومضاعفته ست مرات، لكي يتمكن هؤلاء الأساتذة من العيش بالحد الأدنى المقبول من الكرامة.

وكشف الوزير عن أنه لن يتمكن الصندوق من دفع معاشات التقاعد نهاية هذا الشهر ، نتيجة تخلف هذا العدد من المؤسسات عن سداد حصتها.

وباشر المدير العام للتربية بسحب تواقيع نحو مئة وعشرين مدرسة كمرحلة أولى، ما يعني أن الإفادات واللوائح والمعاملات الواردة منها لم تعد مقبولة في دوائر الوزارة .

وكرر الوزير تنبيه المؤسسات غير الملتزمة من أن التدابير المقبلة سوف تكون أكثر قساوة.