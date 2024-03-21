العلاقات الإعلامية في حزب الله: الحاج وفيق صفا زار الامارات لمتابعة ملف عدد من المعتقلين اللبنانيين

زار مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا دولة الإمارات العربية المتحدة ‏في إطار المتابعة القائمة لمعالجة ملف عدد من المعتقلين اللبنانيين، بحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله.



واشار البيان إلى أنه التقى هناك ‏عدداً من المسؤولين المعنيين بهذا الملف، والأمل معقود على أن يتم التوصل الى ‏الخاتمة المطلوبة.