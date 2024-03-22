0min

أمانات السجل العقاري في البقاع زحلة ستفتح أبوابها في هذه الأيام...

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن أمانات السجل العقاري في البقاع زحلة ستفتح أبوابها أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس في 26 و27 و28 آذار 2024، وذلك لإنجاز معاملات المواطنين وتسديد الرسوم ضمن الدوام الرسمي.



