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أمانات السجل العقاري في البقاع زحلة ستفتح أبوابها في هذه الأيام...

أخبار لبنان
2024-03-22 | 04:25
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أمانات السجل العقاري في البقاع زحلة ستفتح أبوابها في هذه الأيام...
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أمانات السجل العقاري في البقاع زحلة ستفتح أبوابها في هذه الأيام...

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن أمانات السجل العقاري في البقاع زحلة ستفتح أبوابها أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس في 26 و27 و28 آذار 2024، وذلك لإنجاز معاملات المواطنين وتسديد الرسوم ضمن الدوام الرسمي.
     

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