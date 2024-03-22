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قضية طرد القاضية عون من السلك القضائي تابع... دعوى ردّ بحق القاضي عبود
أخبار لبنان
2024-03-22 | 05:05
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قضية طرد القاضية عون من السلك القضائي تابع... دعوى ردّ بحق القاضي عبود
حضرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون الى قصر العدل وتقدّمت عون بدعوى ردّ بحق رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي سهيل عبود على اعتبار أنه أبدى رأي مسبق بقضيتها وأنه ألمح في احد التصريحات الى امكانية طردها من السلك القضائي.
وأرجأ القاضي عبود الجلسة الى 15 نيسان المقبل.
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