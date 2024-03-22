الأبيض: زيادات كبيرة على التغطية الصحية لمرضى الوزارة

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض عن زيادات كبيرة على التغطية الصحية لمرضى وزارة الصحة ضمن التعرفات الجديدة للوزارة.



وستدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ في مطلع شهر نيسان المقبل بموجب موازنة 2024.