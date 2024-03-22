بالشمع الأحمر... ختم معمل لتصنيع الشوكولا في هذه البلدة

ختمت مصلحة الإقتصاد في الجنوب بالشمع الأحمر معملا لتصنيع الشوكولا (وايفر) في بلدة السكسكية بمؤازرة عناصر من أمن الدولة مكتب الزهراني، وذلك بعد أن أتت نتائج عينة الشوكولا غير مطابقة للمواصفات جرثوميا وتحتوي على خمائر وأعفان وبكتيريا مضرة.



ونفذت عملية الإقفال بعد مخابرة النيابة العامة في الجنوب بشخص القاضي ديالا ونسة التي أمرت بختمه بالشمع الأحمر وتلف البضاعة.