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السلطات اللبنانية تعاود توقيف تاجر مخدرات فرنسي

أخبار لبنان
2024-03-22 | 10:57
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السلطات اللبنانية تعاود توقيف تاجر مخدرات فرنسي
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السلطات اللبنانية تعاود توقيف تاجر مخدرات فرنسي

     
عاودت السلطات اللبنانية توقيف تاجر المخدرات الفرنسي عبد الكريم طويل بعد يومين من تركه بسند إقامة وذلك في إطار قضية تهريب شحنات من الكوكايين بين عدة دول، على ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الجمعة.
     
وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن طويل "بات موقوفًا من جديد وأودع نظارة قصر العدل في بيروت".
     
وأشار إلى أن القضاء اللبناني "سيطلب من السلطات الفرنسية إرسال طلب استرداده لدرسه واتخاذ قرار بشأنه"، موضحًا أن قرار "إعادة التوقيف اتخذ بعدما أحدث قرار الإفراج استياء لدى السلطات الفرنسية".
     
وأوقفت السلطات اللبنانية طويل لدى وصوله إلى مطار بيروت الأحد بناء على نشرة حمراء صادرة بحقه من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ثم أفرجت عنه بعد ثلاثة أيام بسند إقامة وصادرت جواز سفره ومنعته من السفر.
     
وقال محامي الدفاع عن طويل فيليب أوايون الجمعة لوكالة فرانس برس "من الواضح أن الحكومة الفرنسية تمارس أقصى قدر من الضغط في هذه القضية بدلًا من التعاون قضائيًا بشكل صحي".

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