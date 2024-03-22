وزارة الزراعة: فريق مختص كشف على حوت نافق في عكار تعرض لخدشين

أعلنت وزارة الزراعة في بيان أن "فريقًا مختصًا من مصلحة الزراعة في محافظة عكار في وزارة الزراعة كشف على حوت نافق من نوع "الحوت الأحدب" (جمل البحر) في شواطىء عكار - منطقة حي البحر بجانب مسجد المعماري، طوله ٣ أمتار، عرضه ٧٠ سم، يقدر وزنه ٤٥٠ كغ، تعرض لخدش في الرأس وخدش آخر يبعد ٥٠ سم من ناحية الذيل. كما أخذت عينات منه ليصار إلى تحليلها في المختبرات المختصة."