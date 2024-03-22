وزارة الخارجية: لبنان يعتزم تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن تدخل إسرائيل في أنظمة الملاحة

اعلنت وزارة الخارجية اليوم الجمعة ان لبنان سيقدم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ما وصفه "باعتداءات إسرائيل على السيادة اللبنانية عبر التشويش على أنظمة الملاحة".وقالت الوزارة في بيان لها أن الإجراء الإسرائيلي يؤثر على "سلامة الطيران المدني في أجواء مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت؛ منذ بدء الحرب على غزة. وقد جاءت هذه الشكوى استكمالا لحملة توثيق الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية وتكملة لسلسلة الشكاوى المرفوعة سابقا".