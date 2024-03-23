"الخارجية" تدين العمل الارهابي في موسكو

دانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة العمل الارهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في العاصمة الروسية-موسكو، وأدى الى سقوط العشرات من الضحايا الأبرياء وعدد كبير من الجرحى.



واكدت الخارجية في بيان، "تضامن لبنان مع جمهورية روسيا الاتحادية، ورفضه المطلق، واستنكاره التام، لهذا العمل الإجرامي، وشدد على أهمية جلب الفاعلين الى العدالة، وإنزال العقاب العادل بهم، كي يكونوا عبرة لغيرهم".



كما تقدم لبنان بأحر التعازي لذوي المتوفين، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، وبخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين .