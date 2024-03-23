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"تجدد" دانت الهجوم البربري في روسيا: لتضافر دولي من أجل استئصال الارهاب

أخبار لبنان
2024-03-23 | 07:58
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&quot;تجدد&quot; دانت الهجوم البربري في روسيا: لتضافر دولي من أجل استئصال الارهاب
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"تجدد" دانت الهجوم البربري في روسيا: لتضافر دولي من أجل استئصال الارهاب

دانت كتلة "تجدد" الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مواطنون أبرياء في روسيا.

واعتبرت الكتلة في بيان أن "هذا الهجوم الوحشي الذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا المدنيين، يحتم تضافر الجهود الدولية لمكافحة كل أنواع الارهاب والعنف، واستئصال هذه الظاهرة التي تهدد العالم بأسره، بحيث تسود قيم السلام والعدالة والتعاون، التي هي النقيض للعنف والإرهاب". 

وتوجهت الكتلة بالتعزية لعائلات الضحايا وللشعب والحكومة الروسية، متمنية الشفاء للجرحى، ودعت إلى "محاسبة الجهات المتورطة بهذا العمل البربري".

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