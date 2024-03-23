جنبلاط: لتوافق وطني لانهاء الشغور الرئاسي ومعالجة الملفات العالقة

ندد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمع "كروكوس سيتي هول" في موسكو، وأدى الى مقتل وجرح العشرات، مقدّماً تعازيه الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشعب الروسي، ومديناً كل أشكال العنف والإرهاب.



وعلى هامش استقبالاته السبت في قصر المختارة لوفودٍ عدة، تناولت معه قضاياها الاجتماعية والاقتصادية والحياتية الملحّة، جدد جنبلاط دعوته الجميع إلى "تحفيز الخطى لبلوغ توافق وطني حول خارطة طريق تؤسس لخطوات مُجدية ومسؤولة، من شأنها أن تطلق مسارات سريعة للحلول الداخلية المطلوبة، وفي مقدمتها الشغور الرئاسي، ومعالجة باقي الملفات العالقة".