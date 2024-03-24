في بشامون... احتكاك اسلاك كهربائية تسبب بانفجار ليلاً

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أنه سمع ليلا اصوات أربعة انفجارات في منطقة بشامون قرب جامع الطبش - اليهودية. وتبين لاحقا أن احتكاك اسلاك كهربائية اصطدم بشاحنة تحمل على متنها بطاريات انفجرت واشتعلت النيران بها، ما تسبب بحالة هلع لدى السكان في المحلة.