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بطريرك الأرمن الكاثوليك في قداس الشعانين: لنتبنّى أداة المصالحة مع إخوتنا ومجتمعنا ونخرج من الأنانية
أخبار لبنان
2024-03-24 | 05:24
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بطريرك الأرمن الكاثوليك في قداس الشعانين: لنتبنّى أداة المصالحة مع إخوتنا ومجتمعنا ونخرج من الأنانية
رأى البطريرك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك أن "أطفالنا اليوم تُذبح وتُقتل بأيدي الطغاة وتُقتل معهم مشيئة الله".
ودعا البطريرك روفائيل بدروس في خلال ترؤسه قداس أحد الشعانين في كنيسة المخلص برج حمود المؤمنين، "لنسلّم الله المخلص ذاتنا ليعمل بروحه القدّوس ويفتح أمامنا طريق الصواب لنعمل حسب مشيئته. ليدخل قلوبنا وضمائرنا كما دخل اورشليم ويطرد الشرَّ والشرير من حياتنا ويباركنا مثلما باركَ من سار معه، ويجمعنا في وطنٍ قائم على الإخلاص محترماً القوانين وناكرًا للمحرمات كما وخادماً للأبرار".
وقال: "تعالوا إذاً يا إخوتي الأحباء لنبني ذواتنا على أسس هذه المبادرة الإلهية، ونتبنّى أداة المصالحة مع ذواتنا ومع الله، ثم المصالحة مع إخوتنا ومجتمعنا في هذا الوطن الممزّق لبنان وسائر المشرق ونأخذ التفادي والعطاء والتفاني ونخرج من الأنانية علّة الصراع الدائم".
وأضاف: "فليدخل قلوبنا وضمائرنا، فليدخل في نفوسنا ويطهرنا من رواسب الحقد والإنشقاقات الإجتماعية والسياسية الإقتصادية في هذا الوطن الحبيب، حيث لم يبق شيء".
وشدد على ألا قدرة للمواطنين على دخول المستشفيات، ولا قدرة لمرضى السرطان والأمراض المستعصية على المعالجة، وفي قضية انفجار مرفأ بيروت لم يحاسب أحد، وكذلك الأمر في قضية المودعين.
ولفت الى أنه "لم نر فاسداً في السجن، فمن يدفع الثمن فقط هم المواطنون"، مشيرا الى أنهم "دفعوا الثمن في صحتهم ومدخراتهم ومستقبلهم".
وقال: "نتضرع إلى الله ليساعد الناس ويغسلنا ويطهرنا بمحبته اللامتناهية لكي بدورنا نحن أيضاً نتمرس بأعمالنا الصالحة، فلا يبقى هناك لا مثالثة ولا مناصفة، بل وطن واحد وشعب واحد، اسمهُ شعب الله شعب الخلاص".
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