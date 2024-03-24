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الراعي في أحد الشعانين: لا ننسى أطفال غزّة الخاضعين لعمليّات إبادة واضحة في المستشفيات

أخبار لبنان
2024-03-24 | 05:28
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الراعي في أحد الشعانين: لا ننسى أطفال غزّة الخاضعين لعمليّات إبادة واضحة في المستشفيات
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الراعي في أحد الشعانين: لا ننسى أطفال غزّة الخاضعين لعمليّات إبادة واضحة في المستشفيات

أكّد البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ عيد الشعانين ليس بسعيد لكثيرين من الأطفال الذين يعانون من الفقر والجوع والحرمان والتشريد والتهجير.

 

وقال: “لا ننسى أطفال غزّة الخاضعين لعمليّات إبادة واضحة في المستشفيات وطريق الهرب ووقوفهم صفوفًا لإلتماس حصّة طعام وفي الجوع وانتفاء الأدوية.”

 

وأضاف: “كذلك القول عن الرجال والنساء والشباب، فيما العالم معتصم بالصمت خوفًا على المصالح، فيا لبصمة العار على جبين هذا الجيل من حكّام الدول!”

 

ولفت إلى كارثة العائلات والأطفال في حرب روسيا وأوكرانيا والمجزرة التي ارتكبها تنظيم داعش على ما يبدو بعناصر مسلّحة.

 

وتقدّم الراعي بالتعازي من عائلات القتلى والسلطات الروسيّة.

 

وطلب من السفارة الروسيّة في بيروت نقل التعازي وتأكيد قرب لبنان منهم.

 

وقال: “نلتمس الخلاص من خطايانا المتزايدة ولا توبة عليها، فتراكمت حتى أصبحنا نعيش في هيكليّة خطيئة ضدّ الله، وضدّ قدسيّة الذات، وضدّ الناس. نحن نعني الخطيئة الروحيّة، والخطيئة الأخلاقيّة، والخطيئة الإجتماعيّة، والخطيئة السياسيّة التي بلغت بالفساد إلى ذروته.”

 
 
 

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