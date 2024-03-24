الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غارات على بعلبك ليلة أمس

أخبار لبنان
2024-03-24 | 07:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غارات على بعلبك ليلة أمس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
غارات على بعلبك ليلة أمس

أغار الطيران الاسرائيليّ مجددً، ليل امس على بعلبك، مستهدفًا مستودعات في حي العسيرة، في المدينة بأربعة صواريخ.

 

ودُمّرت المستودعات، التي كانت تحوي حديد وأكياس القمح، وأُصيب ثلاثة مواطنين بجروح طفيفة.

 

وفيما نشر الجيش الاسرائيلي مشاهد عن العملية، وافاد الاعلام الاسرائيلي بأن قصف بعلبك اتى على خلفية اطلاق مسيرة نحو شمال اسرائيل، 

 

واعلن حزب الله أنه ورداً على قصف بعلبك، فإنه قصف بأكثرمن ستين صاروخاً، القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع او مقر قيادة الدفاعالجوي والصاروخي في الجولان حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة

أخبار لبنان

آخر الأخبار

بعلبك

LBCI التالي
مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق عام راشيا - المصنع (صور)
أكثر من ٤٠ عملية سرقة أموال ومجوهرات نفّذها بطريقة احتيالية... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-03-12

شهيد في غارات إسرائيلية في بعلبك

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-27

غارات اسرائيل تستهدف جبشيت والبيسارية ومنطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون ومنطقة الحنية القليلة جنوب صور

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-26

حديث عن سقوط إصابات جراء الغارات المسيرة على سهل القليلة

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-26

أربع غارات مسيرة استهدفت سهل القليلة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
10:59

تدابير سير في الحدت اعتبارا من يوم غد ولمدّة 15 يومًا

LBCI
أخبار لبنان
08:48

دريان: التسويف في انتخاب رئيس انتحار مرفوض ونطالب المجلس بالقيام بواجبه الدستوري

LBCI
أمن وقضاء
08:00

مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق عام راشيا - المصنع (صور)

LBCI
امن وقضاء
07:27

أكثر من ٤٠ عملية سرقة أموال ومجوهرات نفّذها بطريقة احتيالية... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-09-28

مسلحون يقتحمون منزلاً في كامد اللوز - البقاع الغربي ويخطفون صاحبه

LBCI
منوعات
2024-03-15

قررت عدم حضور حفل زفاف صديقتها المقربة... لن تصدقوا السبب!

LBCI
أخبار لبنان
2024-03-19

إشكال فرديّ على أوتوستراد المنية الدوليّ

LBCI
منوعات
2024-02-19

أجسام عارية ومياه باردة وتعويذات... مهرجان ياباني غريب عمره ألف عام شهد على نسخته الأخيرة لهذا السبب!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:17

البابا ادان الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية

LBCI
أخبار دولية
08:17

في ساعة الأرض... أطفأ العالم أنواره

LBCI
أخبار دولية
07:51

معظم مدن السعودية شهدت أمطارًا رعدية غزيرة وتقلبات جوية

LBCI
أخبار لبنان
05:28

الراعي في أحد الشعانين: لا ننسى أطفال غزّة الخاضعين لعمليّات إبادة واضحة في المستشفيات

LBCI
أخبار لبنان
05:24

بطريرك الأرمن الكاثوليك في قداس الشعانين: لنتبنّى أداة المصالحة مع إخوتنا ومجتمعنا ونخرج من الأنانية

LBCI
أخبار دولية
03:40

نتيجة نقص الدواء والغذاء... "حماس" تعلن مقتل أحد الاسرى الاسرائيليين لديها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

من المسؤول عن هجوم موسكو داعش أم أوكرانيا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

وزارة الأشغال تطبق قانون السير على الحدود وتمنع شاحنات آتية من سوريا من الدخول ... فما السبب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

منتخب لبنان لكرة القدم في العاصمة الاسترالية كانبرا التي كرّمت رجال الارز

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

وزارة الأشغال تطبق قانون السير على الحدود وتمنع شاحنات آتية من سوريا من الدخول ... فما السبب؟

LBCI
امن وقضاء
16:19

إطلاق نار كثيف في الليلكي إثر إشكال عائلي... وسقوط قتلى

LBCI
صحف اليوم
01:55

مصدر لـ “الأنباء الكويتية”: توقيف ضابط برتبة عميد بتهمة تورطه مع شبكة لترويج المخدرات

LBCI
آخر الأخبار
18:23

غارة اسرائيلية على منزل في حي العسيرة في بعلبك

LBCI
منوعات
15:13

قتل صديق عمره برصاصة: لن تصدقوا السبب!

LBCI
أخبار دولية
00:42

تنظيم الدولة الإسلامية ينشر شريط فيديو لهجوم موسكو

LBCI
صحة وتغذية
16:26

الفياغرا تطيل العمر؟... هذا ما كشفه العلماء!

LBCI
منوعات
16:57

ابنة الـ14 سنة قتلت والدتها وهذا ما فعلته بزوج الأخيرة... اليكم القصة الكاملة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More