غارات على بعلبك ليلة أمس

أغار الطيران الاسرائيليّ مجددً، ليل امس على بعلبك، مستهدفًا مستودعات في حي العسيرة، في المدينة بأربعة صواريخ.

ودُمّرت المستودعات، التي كانت تحوي حديد وأكياس القمح، وأُصيب ثلاثة مواطنين بجروح طفيفة.

وفيما نشر الجيش الاسرائيلي مشاهد عن العملية، وافاد الاعلام الاسرائيلي بأن قصف بعلبك اتى على خلفية اطلاق مسيرة نحو شمال اسرائيل،

واعلن حزب الله أنه ورداً على قصف بعلبك، فإنه قصف بأكثر ‏من ستين صاروخاً، القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع او مقر قيادة الدفاع ‏الجوي والصاروخي في الجولان حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة.