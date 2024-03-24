هل انسحب مقاتلو حركة أمل من الحرب على الحدود الجنوبية؟

نقلت منصة ICI Beirut عن نائب جنوبي قوله أمام زواره إن مقاتلي حركة أمل انسحبوا من الحرب على الحدود الجنوبية بعد أن اتخذت الاشتباكات بين إسرائيل و"حزب الله" منحى لا يمكن للحركة قبوله وهو التوجه نحو حرب شاملة وهذا ما زاد من الاضرار، بحسب النائب.



الـLBCI تواصلت مع مصدر في حركة أمل الذي نفى صحة ما نُسب للنائب، مؤكدا أن الرئيس نبيه بري قالها في اليوم الأول بعد طوفان الاقصى، إن الحركة ستكون في الخطوط الأمامية في معركة الدفاع عن لبنان وعن الجنوب في حال التعرض لأي اجتياح أو هجوم اسرائيلي.



وشدد المصدر على أن "أمل" بالمرصاد في معارك الدفاع.