الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جعجع وطوق يدعوان القوى الأمنية إلى مكافحة آفة المخدرات في قضاء بشري بكل حزم
أخبار لبنان
2024-03-25 | 04:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جعجع وطوق يدعوان القوى الأمنية إلى مكافحة آفة المخدرات في قضاء بشري بكل حزم
بعد تفاقم آفة الإتجار بالمخدرات وترويجها في مختلف المناطق، ومن بينها في قضاء بشري، وما تحمله من تداعيات خطيرة تهدد مستقبل شابات لبنان وشبابه وتجعل منهم ضحايا ذئاب التجار والمروجين، رفض نائبا قضاء بشري ستريدا جعجع ووليام طوق تسلل هذه الظاهرة الخطيرة إلى قضاء بشري، وشددا على ضرورة التصدي لها بكل حزم وفعالية.
واعبرا أن "تجارة المخدرات وترويجها ليست مجرد جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات فحسب، لا بل هي جريمة شائنة تضرب أمن واستقرار مجتمعنا وتفتك بشابات وشباب منطقتنا وتهدد مستقبل أجيالنا وتنسف القيم الأخلاقية التي تشكل جزءاً من تاريخ بشري - الجبة".
وبناءً على ذلك، دعا النائبان "القوى الأمنية والسلطات القضائية المختصة إلى القيام بواجباتها في مكافحة هذه الآفة بكل حزم في مجتمعنا عبر مطاردة جميع التجار والمروجين في قضاء بشري والقبض عليهم وإنزال أشد العقوبات بهم مع التشديد على وجوب حماية ورعاية ضحايا هؤلاء المجرمين ممن سقطوا في فخ تعاطي المخدرات لإعادتهم من غياهب الموت إلى ربوع الحياة".
واعتبرا أن "هذا واجب نتقاسمه جميعًا ويوجب علينا وعلى كل فاعليات قضاء بشري السياسيّة والإجتماعية والدينية والمدنية ضرورة التعاون الفعال من أجل التصدي لهذا التهديد الخطير لمجتمعنا وكشف وملاحقة ومعاقبة جميع تجار المخدرات ومروجيها".
وتعهدا لأهالي قضاء بشري "بأن كل تاجر ومروج للمخدرات سيكون مصيره السجن، لأن صحة ومستقبل شبابنا وحماية القيم الأخلاقية التاريخية لجبة بشري هي الأولوية".
وختما بالقول: "سنقوم بتقديم كل الدعم والمساندة للجهود المبذولة من قبل السلطات المختصة في مكافحة المخدرات وحماية شبابنا ومجتمعنا من هذا الخطر المحدق".
أخبار لبنان
يدعوان
القوى
الأمنية
مكافحة
المخدرات
التالي
نكد للـLBCI: لبنان يحتاج إلى طاولة حوار للنقاش في مسألة الكهرباء
طقس مستقر بعد الاربعاء...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-02-28
مكتب مكافحة المخدرات المركزي يوقف أحد المروجين وشخصا آخراً بكمينٍ محكم ويضبط كميّة من المواد المخدّرة
أمن وقضاء
2024-02-28
مكتب مكافحة المخدرات المركزي يوقف أحد المروجين وشخصا آخراً بكمينٍ محكم ويضبط كميّة من المواد المخدّرة
0
فنّ
2024-02-22
سلّم نفسه للأجهزة الأمنية... محمد رمضان: أثق في نزاهة القضاء المصري
فنّ
2024-02-22
سلّم نفسه للأجهزة الأمنية... محمد رمضان: أثق في نزاهة القضاء المصري
0
آخر الأخبار
2024-02-16
مولوي وصل الى عمان للمشاركة في الاجتماع الذي سيعقد يوم غد السبت بين وزراء داخلية كل من لبنان والأردن والعراق وسوريا لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات
آخر الأخبار
2024-02-16
مولوي وصل الى عمان للمشاركة في الاجتماع الذي سيعقد يوم غد السبت بين وزراء داخلية كل من لبنان والأردن والعراق وسوريا لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات
0
أخبار دولية
2024-02-15
الأردن يستضيف اجتماعاً لبحث مكافحة المخدرات مع سوريا ولبنان والعراق
أخبار دولية
2024-02-15
الأردن يستضيف اجتماعاً لبحث مكافحة المخدرات مع سوريا ولبنان والعراق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:28
بري بحث مع السفيرة الإيطالية لدى لبنان في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
09:28
بري بحث مع السفيرة الإيطالية لدى لبنان في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة
0
أخبار لبنان
07:56
لقاء سيدة الجبل: على اللبنانيين والعالم أجمع إدراك أن لبنان يرزح تحت إحتلال إيراني
أخبار لبنان
07:56
لقاء سيدة الجبل: على اللبنانيين والعالم أجمع إدراك أن لبنان يرزح تحت إحتلال إيراني
0
أمن وقضاء
07:25
مجلس شورى الدولة يرد مراجعة مدير عام الصناعة
أمن وقضاء
07:25
مجلس شورى الدولة يرد مراجعة مدير عام الصناعة
0
أمن وقضاء
06:27
سرقا عشرات الدراجات الآليّة من مناطق جبل لبنان... "المعلومات" كشفت هويتيهما وهذه التفاصيل
أمن وقضاء
06:27
سرقا عشرات الدراجات الآليّة من مناطق جبل لبنان... "المعلومات" كشفت هويتيهما وهذه التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-23
من المسؤول عن هجوم موسكو داعش أم أوكرانيا؟
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-23
من المسؤول عن هجوم موسكو داعش أم أوكرانيا؟
0
أخبار لبنان
07:56
لقاء سيدة الجبل: على اللبنانيين والعالم أجمع إدراك أن لبنان يرزح تحت إحتلال إيراني
أخبار لبنان
07:56
لقاء سيدة الجبل: على اللبنانيين والعالم أجمع إدراك أن لبنان يرزح تحت إحتلال إيراني
0
منوعات
2023-08-29
كشف مؤخرته في قارب أمام الناس ورأس زوجته في حجره... كاني ويست يشعل موجة غضب في البندقية! (صور)
منوعات
2023-08-29
كشف مؤخرته في قارب أمام الناس ورأس زوجته في حجره... كاني ويست يشعل موجة غضب في البندقية! (صور)
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-23
ما الذي يدفع روسيا الى إستبعاد تورط تنظيم الدولة في هجوم موسكو؟
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-23
ما الذي يدفع روسيا الى إستبعاد تورط تنظيم الدولة في هجوم موسكو؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:19
غوتيريش: التوافق الدولي يزداد على إبلاغ إسرائيل بضرورة وقف إطلاق النار
أخبار دولية
07:19
غوتيريش: التوافق الدولي يزداد على إبلاغ إسرائيل بضرورة وقف إطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
ساينز من المستشفى الى المركز الأول ببطولة أستراليا الكبرى للفورمولا وان
تقارير نشرة الاخبار
14:48
ساينز من المستشفى الى المركز الأول ببطولة أستراليا الكبرى للفورمولا وان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
تغييرات متوقعة في تشكيلة لبنان لمواجهته الثانية أمام استراليا ضمن تصفيات كأس العالم... والعين على تحقيق مفاجأة
تقارير نشرة الاخبار
14:47
تغييرات متوقعة في تشكيلة لبنان لمواجهته الثانية أمام استراليا ضمن تصفيات كأس العالم... والعين على تحقيق مفاجأة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
كيف تحقق السياحة التركية أرقاما ايجابية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:36
كيف تحقق السياحة التركية أرقاما ايجابية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
مفاوضات صفقة الأسرى... تل أبيب تدرس مقترحاً أميركياً جديداً
تقارير نشرة الاخبار
14:25
مفاوضات صفقة الأسرى... تل أبيب تدرس مقترحاً أميركياً جديداً
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
في رميش... أغصان الزيتون أقوى من الحرب ومآسيها
تقارير نشرة الاخبار
14:17
في رميش... أغصان الزيتون أقوى من الحرب ومآسيها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
من تبقى من مسيحيي قطاع غزة أحيوا أحد الشعانين..
تقارير نشرة الاخبار
14:16
من تبقى من مسيحيي قطاع غزة أحيوا أحد الشعانين..
0
أخبار لبنان
14:14
هل انسحب مقاتلو حركة أمل من الحرب على الحدود الجنوبية؟
أخبار لبنان
14:14
هل انسحب مقاتلو حركة أمل من الحرب على الحدود الجنوبية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
ما علاقة عملية موسكو بلعبة Call of Duty؟
تقارير نشرة الاخبار
14:06
ما علاقة عملية موسكو بلعبة Call of Duty؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
10:13
الطلب من امرأة مغادرة الطائرة... والسبب مخالفتها "قواعد اللباس"؟! (صور)
منوعات
10:13
الطلب من امرأة مغادرة الطائرة... والسبب مخالفتها "قواعد اللباس"؟! (صور)
2
أخبار لبنان
14:14
هل انسحب مقاتلو حركة أمل من الحرب على الحدود الجنوبية؟
أخبار لبنان
14:14
هل انسحب مقاتلو حركة أمل من الحرب على الحدود الجنوبية؟
3
خبر عاجل
11:30
شكراً للخمسة عشر ألف زائر الذين زاروا معرض ليالي زمان في غضون خمسة أيام في الفوروم دو بيروت… نحن بإنتظاركم طيلة شهر رمضان المبارك
خبر عاجل
11:30
شكراً للخمسة عشر ألف زائر الذين زاروا معرض ليالي زمان في غضون خمسة أيام في الفوروم دو بيروت… نحن بإنتظاركم طيلة شهر رمضان المبارك
4
خبر عاجل
04:45
نكد للـLBCI: كهرباء زحلة وضعت عدّادات للأراضي التي تضم مخيمات اللاجئين السوريين فيتقاضى صاحب الأرض منهم مباشرة المال ويدفع لنا المبالغ كاملة
خبر عاجل
04:45
نكد للـLBCI: كهرباء زحلة وضعت عدّادات للأراضي التي تضم مخيمات اللاجئين السوريين فيتقاضى صاحب الأرض منهم مباشرة المال ويدفع لنا المبالغ كاملة
5
خبر عاجل
06:03
معلومات للـLBCI: وزارة المال أبلغت وزارة التربية بأنها بصدد تسليمها الكميات المطلوبة من الطوابع من الفئات التي تستلزمها طلبات الإمتحانات الرسمية
خبر عاجل
06:03
معلومات للـLBCI: وزارة المال أبلغت وزارة التربية بأنها بصدد تسليمها الكميات المطلوبة من الطوابع من الفئات التي تستلزمها طلبات الإمتحانات الرسمية
6
منوعات
16:28
سافرت لمدة 11 ساعة لقضاء عطلة قصيرة والاستمتاع بموعد غرامي... ما حصل مع الشابة هناك لم يكن متوقعا!
منوعات
16:28
سافرت لمدة 11 ساعة لقضاء عطلة قصيرة والاستمتاع بموعد غرامي... ما حصل مع الشابة هناك لم يكن متوقعا!
7
آخر الأخبار
16:14
الدويّ الذي سُمع في بعلبك ناجم عن إطلاق ٣ قذائف أر پي جي في الجو في بلدة بوداي بسبب وفاة أحد وجهاء عشيرة آل شمص
آخر الأخبار
16:14
الدويّ الذي سُمع في بعلبك ناجم عن إطلاق ٣ قذائف أر پي جي في الجو في بلدة بوداي بسبب وفاة أحد وجهاء عشيرة آل شمص
8
أخبار دولية
15:47
أول مشتبه بهما في هجوم موسكو يمثلان أمام محكمة
أخبار دولية
15:47
أول مشتبه بهما في هجوم موسكو يمثلان أمام محكمة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More