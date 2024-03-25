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جعجع وطوق يدعوان القوى الأمنية إلى مكافحة آفة المخدرات في قضاء بشري بكل حزم

أخبار لبنان
2024-03-25 | 04:33
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جعجع وطوق يدعوان القوى الأمنية إلى مكافحة آفة المخدرات في قضاء بشري بكل حزم
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جعجع وطوق يدعوان القوى الأمنية إلى مكافحة آفة المخدرات في قضاء بشري بكل حزم

بعد تفاقم آفة الإتجار بالمخدرات وترويجها في مختلف المناطق، ومن بينها في قضاء بشري، وما تحمله من تداعيات خطيرة تهدد مستقبل شابات لبنان وشبابه وتجعل منهم ضحايا ذئاب التجار والمروجين، رفض نائبا قضاء بشري ستريدا جعجع ووليام طوق تسلل هذه الظاهرة الخطيرة إلى قضاء بشري، وشددا على ضرورة التصدي لها بكل حزم وفعالية.

واعبرا أن "تجارة المخدرات وترويجها ليست مجرد جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات فحسب، لا بل هي جريمة شائنة تضرب أمن واستقرار مجتمعنا وتفتك بشابات وشباب منطقتنا وتهدد مستقبل أجيالنا وتنسف القيم الأخلاقية التي تشكل جزءاً من تاريخ بشري - الجبة".

وبناءً على ذلك، دعا النائبان "القوى الأمنية والسلطات القضائية المختصة إلى القيام بواجباتها في مكافحة هذه الآفة بكل حزم في مجتمعنا عبر مطاردة جميع التجار والمروجين في قضاء بشري والقبض عليهم وإنزال أشد العقوبات بهم مع التشديد على وجوب حماية ورعاية ضحايا هؤلاء المجرمين ممن سقطوا في فخ تعاطي المخدرات لإعادتهم من غياهب الموت إلى ربوع الحياة".

واعتبرا أن "هذا واجب نتقاسمه جميعًا ويوجب علينا وعلى كل فاعليات قضاء بشري السياسيّة والإجتماعية والدينية والمدنية ضرورة التعاون الفعال من أجل التصدي لهذا التهديد الخطير لمجتمعنا وكشف وملاحقة ومعاقبة جميع تجار المخدرات ومروجيها".

وتعهدا لأهالي قضاء بشري "بأن كل تاجر ومروج للمخدرات سيكون مصيره السجن، لأن صحة ومستقبل شبابنا وحماية القيم الأخلاقية التاريخية لجبة بشري هي الأولوية".

وختما بالقول: "سنقوم بتقديم كل الدعم والمساندة للجهود المبذولة من قبل السلطات المختصة في مكافحة المخدرات وحماية شبابنا ومجتمعنا من هذا الخطر المحدق".

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