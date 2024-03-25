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نكد للـLBCI: لبنان يحتاج إلى طاولة حوار للنقاش في مسألة الكهرباء
أخبار لبنان
2024-03-25 | 05:12
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نكد للـLBCI: لبنان يحتاج إلى طاولة حوار للنقاش في مسألة الكهرباء
أكّد رئيس مجلس ادارة كهرباء زحلة اسعد نكد أنّ حوالى أربعة آلاف شخص لا يدفعون تكلفة الكهرباء في زحلة، نتيجة الاعتماد على الطاقة الشمسية.
ولفت، في برنامج "نهاركم سعيد"، عبر الـLBCI إلى أنّه اذا استطاع وزير الطاقة تأمين 12 ساعة من الطاقة الكهربائية، فهناك احتمال أن يصبح للمواطنين قدرة على التخلّص من المولدات الكهربائية.
وشدّد على أنّ ادارة كهرباء زحلة أصعب ممّا يتوقعه الناس وأنّ ما يميّز شركة كهرباء زحلة هو ثقة الناس فيها واستقبالها لهم لحل المشاكل.
وأوضح أنّ اللبنانيين فقط هم العمّال في شركة كهرباء زحلة وأنّ جميعهم أبناء البقاع.
وأعرب عن دعمه للامركزية الكهربائية.
وقال: "يحتاج لبنان إلى طاولة حوار للنقاش في مسألة الكهرباء للوصول إلى الخصخصة أو اللامركزية أو غيرها من الحلول."
وأضاف: "وضعت كهرباء زحلة عدّادات للأراضي التي تضم مخيمات اللاجئين السوريين فيتقاضى صاحب الأرض منهم مباشرة المال ويدفع لنا المبالغ كاملة."
وأشار إلى أنّ الأميركيين لم يعدوا يومًا، بأمر ونفّذوه، "إذ تبيّن أنهم لا يستطيعون تأمين الكهرباء للبنان من سوريا، بسبب قانون قيصر".
وأكّد أنّ شركة كهرباء زحلة لا نتعاطى في السياسة ولا في الدين ولا في اللون.
ورأى إمكان التخلي تمامًا، عن كهرباء لبنان، التي تغذّي بساعتين أو ثلاثة في حال يستطيع بيع الكيلو واط بنفس تسعيرة الدولة.
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