"المالية" بصدد تسليم "التربية" الطوابع لطلبات الإمتحانات الرسمية...

أفادت معلومات للـLBCI بأن وزارة المال أبلغت وزارة التربية بأنها بصدد تسليمها الكميات المطلوبة من الطوابع من الفئات التي تستلزمها طلبات الإمتحانات الرسمية، على أن توزعها وزارة المال على المراكز التربوية في المناطق وفق الآلية التي تراها وزارة التربية مناسبة.



وهذا علمًا بأن وزارة المالية جاهزة إعتبارًا من الثلاثاء لتنفيذ عملية التسليم.

