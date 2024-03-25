لقاء سيدة الجبل: على اللبنانيين والعالم أجمع إدراك أن لبنان يرزح تحت إحتلال إيراني

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر في الاشرفيه، حضوريًا والكترونيًا.



واعتبر المشاركون فيه انه "على اللبنانيين والعالم أجمع إدراك أن لبنان يرزح تحت احتلال إيراني، وأن حزب الله هو ميليشيا إيرانية بأفراد لبنانيين، وهو يسمي نفسه المقاومة الإسلامية في لبنان، وإيران - ولاية الفقيه هي المرجع الإيديولوجي والسياسي لهذا الحزب ومصدر أمواله وأسلحته، باعتراف أمينه العام".



ورأوا أن "عودة لبنان إلى الحياة مستحيلة من دون التخلص من الاحتلال. وعلى اللبنانيات واللبنانيين الأحرار واجب تاريخي: مواجهة الاحتلال لاستعادة حريتهم ووطنهم".



وقالوا: "عندما يعود قرار السلم والحرب في الجنوب وكل لبنان إلى كنف الحكومة اللبنانية، سيكون من واجبنا تعويض أهلنا في الجنوب. اليوم، الفريق الذي اتخذ قرار السلم والحرب في لبنان هو حزب الله نيابة عن دولة إيران، وبالتالي فإن مسؤولية تعويض أهلنا وإخواننا في كل لبنان تقع على عاتق دولة إيران".