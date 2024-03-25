بري بحث مع السفيرة الإيطالية لدى لبنان في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع السفيرة الإيطالية لدى لبنان نيكوليتا بومباردييري في لقاء وداعي، لمناسبة إنتهاء مهامها كسفيرة لبلادها لدى لبنان، في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



وتابع الرئيس بري أيضاً آخر التطورات والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية خلال إستقباله النائب ميشال المر.



وإستقبل رئيس المجلس الباحث والكاتب الدكتور كمال خلف الطويل، الذي قدم للرئيس بري إصداره الجديد الثلاثي الذي يحمل عنوان "زيارة جديدة لتاريخ عربي- عبد الناصر كما حكم والبعث كما حكم" .