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ميقاتي ينوه بقرار وقف النار في غزة: المطلوب إطلاق مسار سياسي ينهي الصراع

أخبار لبنان
2024-03-25 | 15:49
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ميقاتي ينوه بقرار وقف النار في غزة: المطلوب إطلاق مسار سياسي ينهي الصراع
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ميقاتي ينوه بقرار وقف النار في غزة: المطلوب إطلاق مسار سياسي ينهي الصراع

 رحّب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقرار الذي اصدره مجلس الأمن الدولي والقاضي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك. 

وقال: "هذا القرار يشكل خطوة اولى في مسار وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذي لم يسجل له التاريخ الحديث مثيلا. وتبقى العبرة في التزام اسرائيل بمندرجات هذا القرار الذي من شأنه أن يؤمن ارضية مقبولة لاغاثة الفلسطينيين وعونهم".

وأضاف: "يبقى ان المطلوب اطلاق مسار سياسي ينهي الصراع الدائر ويعطي الفلسطينيين حقوقهم على قاعدة الالتزام بالقرارات الدولية وحل الدولتين".

وختم: "في ما يخص لبنان فاننا نجدد دعوة الدول المعنية الى الصغط على العدو الاسرائيلي لوقف عدوانه المستمر على جنوب لبنان".

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