بيان عن وكيل سفير لبنان لدى الامارات: إدانة شخص بتهمة انتحال وظيفة عامة والاحتيال

أصدر المحامي نور عواضة، بصفته الوكيل القانوني لسفير لبنان لدى الاماراتبما خصّ تحذير اللبنانيين من وقوع ضحية المناورات الاحتيالية التي ارتكبها شخص مجهول عبر ايهام اصدقاء ومعارف السفير بأنه نظم حملة تبرعات لمساعدة احدى المرضى، معلناً صدور حكم بإدانة المدعو "و.م" وسجنه لسنتين بتهمة انتحال وظيفة عامة والاحتيال.