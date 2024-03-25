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بيان عن وكيل سفير لبنان لدى الامارات: إدانة شخص بتهمة انتحال وظيفة عامة والاحتيال

أخبار لبنان
2024-03-25 | 15:00
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بيان عن وكيل سفير لبنان لدى الامارات: إدانة شخص بتهمة انتحال وظيفة عامة والاحتيال
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بيان عن وكيل سفير لبنان لدى الامارات: إدانة شخص بتهمة انتحال وظيفة عامة والاحتيال

أصدر المحامي نور عواضة، بصفته الوكيل القانوني لسفير لبنان لدى الامارات بياناً بما خصّ تحذير اللبنانيين من وقوع ضحية المناورات الاحتيالية التي ارتكبها شخص مجهول عبر ايهام اصدقاء ومعارف السفير بأنه نظم حملة تبرعات لمساعدة احدى المرضى، معلناً صدور حكم بإدانة المدعو "و.م" وسجنه لسنتين بتهمة انتحال وظيفة عامة والاحتيال.

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