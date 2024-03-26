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وفد من حزب الحوار زار المقر العام لحزب الكتلة الوطنيّة
أخبار لبنان
2024-03-26 | 04:50
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وفد من حزب الحوار زار المقر العام لحزب الكتلة الوطنيّة
زار وفد من حزب الحوار الوطني قوامه رئيس المكتب السياسي السفير الدكتور بسّام نعماني، ونوّاب الأمين العام الدكتور دريد عويدات، المهندسة سلّامة نعماني و الدكتور روجيه الشويري، المقرّ العام لحزب الكتلة الوطنيّة في الجمّيزة، بتكليف من النائب فؤاد مخزومي.
وكان في استقبال الوفد، الأمين العام لحزب الكتلة الوطنيّة الأستاذ ميشال الحلو و مسؤول العلاقات السياسيّة الأستاذ كميل موراني.
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