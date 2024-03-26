ميقاتي يطلب من مجلس الخدمة المدنية تقريرا عن حالة "التكليف" في الادارات العامة

وجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتابا الى مجلس الخدمة المدنية عن حالة"التكليف "في الادارات العامة طلب بموجبه اعداد تقرير مفصل تحدد فيه كل حالات التكليف في الادارات العامة ومدى انسجامها مع الاقوانين المرعية.