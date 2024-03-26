مولوي: لضرورة الامن الاستباقي تلافيا لاي حادث

عقد مجلس الأمن الداخلي المركزي اجتماعا برئاسة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، حيث تم التداول بالإجراءات الأمنية عشية الأعياد والأوضاع الأمنية عامة.



وأكد مولوي في خلال الاجتماع، على ضرورة الامن الاستباقي تلافيا لاي حادث.