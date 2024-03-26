مجموعة من حزب الله توجهت إلى أطراف رميش الجنوبية بهدف نصب راجمة صواريخ خلف الثانوية الرسمية... وهذا ما حصل

قرع أهالي بلدة رميش الجنوبية الأجراس احتجاجاً، بعدما توجهت مجموعة من "حزب الله" إلى أطراف البلدة بهدف نصب راجمة صواريخ خلف الثانوية الرسمية في البلدة.



وبعد تلاسنٍ مع أحد أبناء البلدة، قامت المجموعة بنقل الراجمة إلى حرج "صنوبر رميش"، حيث أُطلقت الصواريخ باتجاه اسرائيل.