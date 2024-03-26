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كتلة "الاعتدال الوطني" التقت بوشكيان وطالوزيان... عطية: إجماع كبير على مضمون المبادرة

أخبار لبنان
2024-03-26 | 08:00
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كتلة &quot;الاعتدال الوطني&quot; التقت بوشكيان وطالوزيان... عطية: إجماع كبير على مضمون المبادرة
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كتلة "الاعتدال الوطني" التقت بوشكيان وطالوزيان... عطية: إجماع كبير على مضمون المبادرة

واصل أعضاء كتلة "الاعتدال الوطني" جولتهم على مكونات المجلس النيابي لتكملة التواصل وتوضيح مبادرتهم الحوارية والرئاسية. 

وفي هذا الإطار، التقوا اليوم النائبين وزير الصناعة جورج بوشكيان والعميد جان طالوزيان في مكتب بوشكيان في الوزارة.
 
وأكد النائب سجيع عطية بعد الاجتماع، أنه "أصبح هناك إجماع كبير على مضمون المبادرة وصل إلى مئة نائب". وقال: "شرحنا موقفنا ولقد قطعنا شوطا كبيرا في التواصل والحوار. هناك بعض الشكليات التي نأمل تذليلها خلال هدنة وقف النار المتوقع تطبيقها في غزة بعد تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار وقف اطلاق النار. كما نترافق مع عمل اللجنة الخماسية التي نتوقع استئناف نشاطها قريبا، بهدف تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

أخبار لبنان

الاعتدال الوطني

جورج بوشكيان

جان طالوزيان

المبادرة

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