ميقاتي في حفل إختتام "خطة العمل الوطنية الاولى لتطبيق القرار 1325: جوهر أهدافنا تفعيل دور المرأة الريادي في صنع القرار

أقيم في السرايا الحكومية ظهر اليوم، حفل اختتام "خطة العمل الوطنية الأولى لتطبيق القرار 1325 "بشان المرأة والسلام والأمن"، برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.



ميقاتي



وقال ميقاتي في خلال الحفل: "من المفيد الإشارة، إلى أن رئاسة مجلس الوزراء، أقرت في العام 2019 وضع استراتيجية شاملة لتطبيق هذا القرار، وكلفت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة" مهمة إعداد هذه الخطة التي تمت في اطار تشاركي فعال مع الإدارات الرسمية المعنية، والمجتمع المدني، فضلا عن المنظمات الدولية والمنظمات المانحة بهدف تحقيق الأهداف المرسومة لها، وتطويرها بما يتناسب مع حاجات المجتمع اللبناني وأولوياته"، مشيرا الى أنه "غير خاف، أن المرأة في المجتمع اللبناني رغم تميزها عموما بالعلم والكفاءة والقدرة على إثبات الذات، والمنافسة في العديد من القطاعات التي نشهد لها بها، إلا أنها تعاني من إجحاف في بعض القوانين التي تكبلها وتنتقص من حقوقها".



وأضاف: "كما نشهد على العديد من حالات العنف ضدها، ما يبرز الحاجة إلى إعادة النظر في بعض النصوص القانونية، وإضافة أخرى بهدف حمايتها وتعزيز وضعها وتمكينها لضمان كامل حقوقها الإنسانية المنصوص عنها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.