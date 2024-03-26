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ميقاتي في حفل إختتام "خطة العمل الوطنية الاولى لتطبيق القرار 1325: جوهر أهدافنا تفعيل دور المرأة الريادي في صنع القرار

أخبار لبنان
2024-03-26 | 08:11
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ميقاتي في حفل إختتام &quot;خطة العمل الوطنية الاولى لتطبيق القرار 1325: جوهر أهدافنا تفعيل دور المرأة الريادي في صنع القرار
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ميقاتي في حفل إختتام "خطة العمل الوطنية الاولى لتطبيق القرار 1325: جوهر أهدافنا تفعيل دور المرأة الريادي في صنع القرار

أقيم في السرايا الحكومية ظهر اليوم، حفل اختتام "خطة العمل الوطنية الأولى لتطبيق القرار 1325 "بشان المرأة والسلام والأمن"، برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
 
ميقاتي

وقال ميقاتي في خلال الحفل: "من المفيد الإشارة، إلى أن رئاسة مجلس الوزراء، أقرت في العام 2019 وضع استراتيجية شاملة لتطبيق هذا القرار، وكلفت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة" مهمة إعداد هذه الخطة التي تمت في اطار تشاركي فعال مع الإدارات الرسمية المعنية، والمجتمع المدني، فضلا عن المنظمات الدولية والمنظمات المانحة بهدف تحقيق الأهداف المرسومة لها، وتطويرها بما يتناسب مع حاجات المجتمع اللبناني وأولوياته"، مشيرا الى أنه "غير خاف، أن المرأة في المجتمع اللبناني رغم تميزها عموما بالعلم والكفاءة والقدرة على إثبات الذات، والمنافسة في العديد من القطاعات التي نشهد لها بها، إلا أنها تعاني من إجحاف في بعض القوانين التي تكبلها وتنتقص من حقوقها".
 
وأضاف: "كما نشهد على العديد من حالات العنف ضدها، ما يبرز الحاجة إلى إعادة النظر في بعض النصوص القانونية، وإضافة أخرى بهدف حمايتها وتعزيز وضعها وتمكينها لضمان كامل حقوقها الإنسانية المنصوص عنها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
 
ولفت الى أنه "من ضمن ما نصت عليه هذه الشرعة حق المرأة في العدالة والمساواة وعدم التمييز، والعمل من جهة أخرى، على دعم مشاركتها في صنع القرار وتفعيل دورها الريادي في المواقع السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية، وهذا ما يمثل جوهر أهدافنا وأهداف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة من تحقيق خطة العمل الوطنية للقرار 1325".
 
وهنأ ميقاتي اللجنة على عملها، آملا ان تسلك المقررات طريقها الى التنفيذ في كل المجالات لما فيه دعم دور المرأة في المجتمع على الصعد كافة.
 
ريزا

بدوره، اعتبر المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة عمران ريزا في كلمته أن الخطة الوطنية بشأن تطبيق القرار 1325 ابلت بلاء حسنا رغم كل الظروف والصعوبات التي عاني منها لبنان والانجازات التي تمت بالغة الأهمية.

واشار الى أن اهيئة الوطنية لشؤون المرأة زادت من مشاركة المرأة في المؤسسات الحكومية وفي قطاع الأمن، وأنها قدمت دعما للمرأة على أنها صانعة السلام على مستوى المجتمعات، وامنت اطارا للتقدم لوضع إصلاحات خاصة بمساواة الجندرة لحماية المرأة من أي عنف، وان لبنان يؤسس بنى تحتية صلبة وان نجاح هذه الجهود هو بسبب مناصرة المجموعات النسائية في لبنان.
 
وقال: "نحن نحتفل باختتام خطة العمل الوطنية الأولى لا بد أن نقر بأن المسار ما زال طويلا، وأتمنى تسريع التقدم نحو الأفعال الهادفة التي تضمن مواقع قيادية للمراة، وآن الاوان لاحياء دور النساء في لبنان كما كان في خمسينيات القرن الماضي حيث كان لبنان رائدا في محيطه في هذا الشأن". 
 
وأشار ريزا إلى ضرورة تعزيز المرأة على الصعيد الاقتصادي من خلال الانخراط اكثر من تقديم الخدمات الصديقة للبيئة.
 
فرونتسكا

من جهتها، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا في كلمتها: "نناقش في هذا الحفل تطبيق خطة العمل الوطنية والاستراتيجية اللبنانية حول المرأة والسلام والأمن. واهنئ السيدة عون على قيادتها وتنسيقها لعمل المؤسسات والمجتمع المدني.وأحيي التزام الحكومة اللبنانية بالامن والسلام وتطور البلاد، وتطبيق المساواة الجندرية". 
 
وأضافت :"نحن مستعدون لتقديم هذا الدعم والالتزام بوضع خطة وطنية ثانية. وسررت بلقاء الكثير من الشركاء والالتزام بالعمل لمنع النزاعات بسبب التحديات على المستوى الدولي". 
 
ولفتت الى أن لبنان يواجه اعمالا عدائية في الجنوب وهي زادت في سوء الوضع الاقتصادي الذي كان هشا في البلاد وهذه الصعوبات تلقي بظلالها على تطور مستدام.
 
ورات أن لبنان هو من بين 150 دولة قامت بتطوير خطة وطنية وحصلت على دعم من قبل الأمم المتحدة، لافتة أن لبنان أحرز تقدما وبدأ مرحلة جديدة مع الخطة ومن المهم ان نتحدث عن تمكين المرأة والشباب في المساحات المختلفة، وأنه يجب ادماج السلام والمرأة والأمن في اي خطة عمل وعلى الشباب التمتع بالقدرة على المشاركة في الاقتصاد والتعليم وتولي المهام القيادية والتمتع بالأمن والسلام.
 

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