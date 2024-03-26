ميقاتي ترأس إجتماعًا خصص لمعالجة ملف النفايات في إتحاد بلديات الفيحاء والبداوي

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعًا خصص لمعالجة ملف النفايات في اتحاد بلديات الفيحاء والبداوي بعد ظهر اليوم في السرايا، شارك فيه وزير البيئة ناصر ياسين، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ومديرة اتحاد بلديات البداوي ديما حمزة.



وبعد الاجتماع، أشار ياسين إلى أنه "تم البحث في كيفية تحسين وضع إدارة النفايات الصلبة في طرابلس والشمال."



واستقبل الرئيس ميقاتي وفدًا من "تكتل الاعتدال الوطني" ضم النواب: وليد البعريني، عبد العزيز الصمد، محمد سليمان، سجيع عطية، احمد خير وأحمد رستم.



وتباحث ميقاتب والوفد في الوضع الراهن في المنطقة ولبنان، وتطرقا إلى موضوع الأمن في الشمال وفي عكار وشددا على ضرورة متابعة هذا الموضوع مع كل الأجهزة الأمنية لأنه أصبح يشكل عبئًا يوميًا على حياة الناس لأن الأمن هو الأساس ومن دونه لا حياة ولا اقتصاد.



وقال سليمان: "أكد ميقاتي متابعة هذا الموضوع بكل ما يتطلب من جدية. وأيضًا ناقشنا موضوع إخراج القيد الذي يشكل عبئا على المواطن بعد الرسوم التي أضيفت في الموازنة السابقة وطلبنا أن تكون فترة إخراج القيد لمدة سنة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتطرقنا أيضًا الى الحاجة الملحة والوضع الاقتصادي الذي يعاني منه الناس وموضوع تشابك الأراضي وصعوبة فرزها وطلبنا باعطاء نحو 150 مترًا كتسهيل رخصة ليتمكن الناس القادرون من البناء عليها. وكان لقاؤنا مميزًا وان شاء الله تتجه الأمور نحو الافضل، ونأمل انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن لانتظام الأمور والمؤسسات."



واستقبل ميقاتي وفدًا من المجلس المذهبي الدرزي ضم الشيخ القاضي غاندي مكارم والشيخ سامي عبد الخالق ومازن فياض دعاه إلى حفل الافطار الذي سيقام في 3 نيسان 2024 في دار الطائفة الدرزية.