"تجدد": ندين ما حصل في رميش ونعيد المطالبة بتطبيق القرار 1701

شددت كتلة تجدد على أن تعريض المدنيين غصبًا عنهم في القرى والبلدات الجنوبية لخطر الهجمات الإسرائيلية مرفوض.



ودانت ما حصل في رميش حيث حاول حزب الله إطلاق الصواريخ من جوار البلدة، مطالبة الحكومة بتكليف الجيش وقوات الطوارىء الدولية الحفاظ على أمن اللبنانيين وحياتهم.



وعاودت المطالبة بتطبيق القرار 1701 تفاديًا لتعريض لبنان لخطر الحرب.