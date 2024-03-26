لقاء بين نيشان وطلاب جامعة الروح القدس: فرصة للطلاب للاستفادة من خبرات أشخاص ناجحين في مجالهم

حلّ الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان ضيف الحلقة الثانية من سلسلة حلقات ينظّمها مكتب العلاقات مع المتخرّجين في جامعة الروح القدس – الكسليك تحت عنوان: "The Pathfinders".وتضم هذه الحلقات ضيوفًا من خرّيجي الجامعة أو من أصدقائها الذين لمعوا في مجالات عدة، ليشاركوا خلالها طلاب الجامعة خبراتهم وقصصهم الملهمة والتجارب التي مرّوا بها في طريقهم نحو النجاح.وتهدف الحلقات إلى توفير فرصة أمام الطلاب للاستفادة من خبرات ونصائح شخصية لأشخاص ناجحين في مجالهم، فضلًا عن تعزيز التفكير الإيجابي والإلهام لديهم وتحفيزهم على تحقيق أحلامهم.وعلى مدى ساعة ونصف من الوقت، تحدث نبشان أمام طلاب الجامعة في لقاء ملهم ومميز، كاشفًا النقاب عن طريقه إلى النجاح.فقدّم بداية موجزًا عن رحلته التعليمية والمهنية، معدّدًا التحديات والعقبات التي واجهته منذ شبابه في حياته المهنية، وكيف تغلّب عليها، ليصل في نهاية المطاف إلى تحقيق أحلامه في الوصول إلى النجاح في المهنة الأحب على قلبه وهي التقديم التلفزيوني، وكل ذلك بفضل إصراره، ومثابرته، وإيمانه بنفسه وبالله.وروى سلسلة من القصص الشخصية الملهمة والمحفّزة والنابعة من تجاربه الخاصة في الحياة، متناولًا محطات الفشل والانتصارات التي مرّ بها.وشدد على أهمية العمل الجاد، إلى جانب صقل المهارات الشخصية والمهنية وتحسينها باستمرار، للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة.