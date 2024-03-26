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الضمان الإجتماعي: توجيهات لكركي بتحويل 295 مليار ليرة كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى

أخبار لبنان
2024-03-26 | 11:51
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الضمان الإجتماعي: توجيهات لكركي بتحويل 295 مليار ليرة كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى
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الضمان الإجتماعي: توجيهات لكركي بتحويل 295 مليار ليرة كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن "التزامًا منه بإيلاء علاج مرضى غسيل الكلى اهتمامًا خاصًا واعتبارهم على رأس أولويات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعهد المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي تسديد بشكل متتال وفوري دفعات للمستشفيات بلغت قيمتها 581 مليار ل.ل. نهاية عام 2023".

وقالت المديرية: "استكمالًا للنهج عينه، أعطى كركي توجيهاته في 26/3/2024 إلى الدوائر المالية المختصة لتحويل مبلغ 295 مليار ل.ل. كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، وطلب إلى رؤساء المكاتب الإقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى على إنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة إلى المضمونين. كما أعطى توجيهاته الى مديرية المرض والأمومة كي تقوم بما يلزم من أجل تحديد قيمة المعاملات الاستشفائية المتراكمة للمستشفيات التي ترغب في القيام بعقود مصالحة مع الصندوق".

وأكد كركي أن "واجب الضمان تأمين تغطية صحية كاملة لمرضى غسيل الكلى 100 % على حساب الصندوق والتي أصبحت 60 ضعفًا عما كانت عليه قبل الأزمة، كي لا يضطر هؤلاء إلى دفع أي فروق مالية".

وطالب "المستشفيات بضرورة التزام تعرفة الصندوق"، مؤكدًا "وقوفه بجانب المستشفيات لرفدها بالموارد المالية المستحقة لها في أسرع فرصة ممكنة".

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