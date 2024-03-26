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ميقاتي: من يعيب على الحكومة أنها ماضية في عملها عليه أن يبادر الى القيام بواجباته في إنتخاب رئيس
أخبار لبنان
2024-03-26 | 13:29
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ميقاتي: من يعيب على الحكومة أنها ماضية في عملها عليه أن يبادر الى القيام بواجباته في إنتخاب رئيس
أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن "ما تتعرض له الحكومة من حملات ومواقف رغم دقة الظرف وحراجة الوضع ، لن يدفعنا الى اليأس او الاحباط، ولا الى التسليم بما يمكن ان يؤذي وطننا ويهدد وحدتنا ويعطل دور مؤسساتنا وفي مقدمها دور الحكومة الوطني والدستوري"، لافتا إلى أن "يدنا ممدودة لجميع القوى السياسية لنتعاون سوية إذا كنا حقا نريد الخير لمواطنينا والازدهار لوطننا" .
وقال ميقاتي، في كلمة له خلال إفطار : "لن نضيّع مزيدا من الوقت بل سنظل نؤكد في الممارسة اننا ماضون في تحمل مسؤولياتنا كاملة لما فيه خير لبنان وشعبه كله، بعيدا عن الاعتبارات الفئوية التي يستخدمها البعض لتحقيق أهداف وغايات لم تشبه يوما سلوكنا الوطني الجامع والحاضن لكل ابناء الوطن".
واشار رئيس حكومة تصريف الاعمال إلى أن "أولويتنا الحالية العمل على إيجاد الحلول المناسبة المقبولة للقضايا الإجتماعية المطروحة وهموم الناس آخذين في الاعتبار الحفاظ على الحد الأدنى من التوازن في إيرادات الدولة ومصاريفها".
وشدد على أننا "لن ننجر يوما الى المهاترات ، وسنظل نعمل فوق الحسابات الضيقة والاعتبارات الشخصية للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها، أما من يعيب على الحكومة أنها ماضية في عملها، فعليه أن يبادر الى القيام بواجباته في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية وتلاقيها في ورشة واحدة للنهوض بالوطن".
واعتبر ميقاتي أن إنتخاب فخامة الرئيس هو المهمة الاساسية النواب، لا التصويب المجاني على حكومة يعلم الجميع بأنها تواجه التحديات الواحدة تلو الاخرى بروح المسؤولية".
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