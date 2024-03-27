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بعد استهداف الجيش الإسرائيليّ بلدة الهبارية... حزب الله يصدر بيانًا
أخبار لبنان
2024-03-27 | 00:51
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بعد استهداف الجيش الإسرائيليّ بلدة الهبارية... حزب الله يصدر بيانًا
أدان "حزب الله" "العدوان الآثم والجريمة النكراء"، التي ارتكبها الجيش الإسرائيليّ بحق المرضى والطاقم الطبيّ، في مركز الجمعية الطبية الإسلامية، في بلدة الهبارية، في الجنوب.
وقد أدّى إلى استشهاد عددٍ من المدنيين اللبنانيين.
وقال الحزب، في بيان: "نتقدّم من عوائل الشهداء الأعزاء بأحرّ آيات العزاء والمواساة."
وأكّد أنّ هذا العدوان لن يمر من دون ردٍ وعقاب.
وكان قد استهدف الجيش الإسرائيليّ، مساء الثلاثاء، المبنى الذي يستخدمة جهاز الطوارئ والإغاثة كنقطة إسعافية في بلدة الهبارية جنوب لبنان.
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