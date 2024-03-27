بعد استهداف الجيش الإسرائيليّ بلدة الهبارية... حزب الله يصدر بيانًا

أدان "حزب الله" "العدوان الآثم والجريمة النكراء"، التي ارتكبها الجيش الإسرائيليّ بحق المرضى والطاقم الطبيّ، في مركز الجمعية الطبية ‏‏الإسلامية، في بلدة الهبارية، في الجنوب.



وقد أدّى إلى استشهاد عددٍ من ‏المدنيين اللبنانيين.



وقال الحزب، في بيان: "نتقدّم من عوائل الشهداء الأعزاء بأحرّ آيات العزاء والمواساة."



وأكّد أنّ هذا ‏العدوان لن يمر من دون ردٍ وعقاب.



وكان قد استهدف الجيش الإسرائيليّ، مساء الثلاثاء، المبنى الذي يستخدمة جهاز الطوارئ والإغاثة كنقطة إسعافية في بلدة الهبارية جنوب لبنان.